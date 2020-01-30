Глубокое проникновение. В Петербурге «разведчик» из США беспрепятственно забрался в шахту метрополитена

В Петербурге гражданин США и его российский друг арестованы на пять суток за проникновение в шахту метрополитена. Свой интерес к нутру подземки они не скрывали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 января американец Льюис Четвертый Харви Свитлэнд и россиянин Радзуэла Таири признаны виновными в правонарушении, предусмотренном статьей 20.17 КоАП.

Успешную разведку по проникновению на стратегический объект Свитлэнд и Таири провели рано утром 30 января. На проспекте Медиков они попали в вентиляционный киоск метрополитена и принялись спускаться по лестнице до прохода к тоннелю. Их заметили и потребовали покинуть шахту.

Обоим мировой судья судебного участка №154 Петроградского района назначил наказание в виде административного ареста по пять суток.



