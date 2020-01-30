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Авто
30.01.2020 21:14
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Tesla запустила в производство новый кроссовер, который может подвинуть бестселлер Model 3

Компания Tesla запустила производство компактного кроссовера Model Y и объявила, что первые электромобили клиенты получат уже в марте. Потенциально новинка может стать даже популярнее абсолютного бестселлера марки – седана Model 3.

Заявление о начале производства содержалось в финансовом отчете Tesla по итогам четвертого квартала 2019 года, пишет 30 января Electrek. Одновременно в письме к инвесторам компания упомянула, что благодаря усовершенствованию конструкции ходовой кроссовера его пробег на одном заряде удалось увеличить до 315 миль (505 километров). Таким образом, Model Y стала наиболее энергоэффективным электрическим кроссовером в мире: машина может проехать 6,5 километра на одном киловатт-часе. Конкуренты, такие как Jaguar iPace, Ford Mach E или Audi e-tron по этому показателю отстают на полтора километра минимум, то есть тратят гораздо больше электричества.

В преддверии начала продаж для тех, кто сделал предварительные заказы, на сайте Tesla уже стал доступен конфигуратор. В нем указывается базовая цена автомобиля, без учета как опций, так и возможных государственных субсидий и скидок. Эта цена составляет около 53 тысяч долларов США, то есть, несмотря на все попытки сделать Tesla массовым автомобилем, он все же остается в премиум-сегменте. Правда, с учетом субсидий для американского покупателя цена может быть снижена до 47 000 долларов.

Однако, как считают эксперты, у нового кроссовера есть все возможности обойти по популярности своего «собрата» Model 3, который в среднем стоит около 50 тысяч. Разница в цене небольшая, тем более, что когда китайский Gigafactory 3 выйдет на полную мощность, вполне вероятно, стоимость будет существенно снижена.


Более высокая цена на кроссоверы не останавливает покупателей. Согласно данным Digital Trends, они охотнее готовы переплачивать за кроссоверы, чем покупать аналогичные им седаны. Так, в США в 2019 году было продано 26 435 седанов Audi A4 и 69 978 кроссоверов Audi Q5, причем разница в цене у них составляла те же 3000 долларов, что и у Model 3 с Model Y. Аналогичная картина и у Toyota: кроссоверов RAV4 было продано на 100 000 больше, чем седанов Сamry.

Проще говоря, пишет Digital Trends, «кроссовер – хорошо, седан – плохо». Кроссовер Model Y просторнее и вместительнее, чем седан Model 3, но при этом значительно дешевле, чем кроссовер Model X. Для покупателей выбор тут очевиден.

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