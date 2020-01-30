Инвестор «Кораблей» в «парке на Смоленке» оспорил признание незаконным разрешения на строительство

Компания «Новые территории девелопмент» подала кассационную жалобу на решение предыдущих инстанций, которые признали недействующими разрешения на строительство комплекса гостиниц в устье реки Смоленка на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Документ 30 января предоставила «Фонтанке» один из защитников парка Ирина Баханович.

Инвестор посчитал, что решение было вынесено с нарушением норм материального и процессуального права. В обосновании ООО «НТД» указывает, что суд ссылается на включение двух участков, где планировали строить инвест-отель «Корабли», в состав зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). За включение территории в перечень скверов парламент проголосовал в конце 2018 года. Тогда как разрешения на строительство были получены раньше.

Куйбышевский районный суд по иску Баханович, Нэлли Вавилиной и Сергея Кузина признал незаконными разрешения на строительство в мае 2019 года.

Параллельно инвестор пытался оспорить включение участков в состав ЗНОП. В октябре прошлого года дело было прекращено на основании соглашения между Смольным и «НТД» о расторжении договора аренды на землю.

Участки под реализацию проекта правительство города отдало в 2016 году. Решение повлекло за собой активные протесты горожан, которые еще годом ранее просили превратить территорию в парк. В конце 2019 года комиссия по Генплану решила учесть многочисленные предложения о переводе участков в рекреационную зону Р2. Рассмотрение заявок парламентом планируется в 2020 году.



