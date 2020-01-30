Сбербанк добился ареста активов владельцев «Интерторга»

Кредитор оценил склады сетей Spar и «Семья» в 1,2 млрд рублей, владельцы – втрое дороже. Нестыковка может заставить собственника «Интерторга» разделить судьбу Дмитрия Костыгина.

Новодережкин Антон/ITAR-TASS

Крупнейший кредитор «Интерторга» Сбербанк добился в суде ареста крупной недвижимости компании. Ее цена даже близко не покроет долг, но с закрывшегося ретейлера – хоть шерсти клок. А вот шансы поставщиков вернуть деньги с появлением такого конкурента стали призрачными.

Производители и дистрибьюторы начали заваливать «Интерторг» исками еще в прошлом году. За 2019 год они подали в арбитраж претензии на 5,8 млрд рублей, а за январь набежал еще миллиард. Сбербанк, остававшийся все это время в стороне, разыграл настоящий блицкриг. Сначала семь исков к самому «Интерторгу» на 8 млрд рублей, через три дня – обеспечительные меры в виде ареста счетов и оставшегося в магазинах имущества ретейлера. Следом иски к компаниям, аффилированным с владельцами ретейлера, и, наконец, арест их активов.

Речь идет об ООО «Адастра», ООО «Евробизнес», ООО «Инвестиционная строительная компания», ООО «Невская логистика». Совладельцем всех четырех является Мушвиг Абдуллаев, который также считается основным бенефициаром «Интерторга». Сам оператор сетей «Семья» и Spar указан в претензиях кредитной организации в качестве третьего лица. Если сложить требуемое, выходит, вернуть надо 8 млрд рублей – ту же сумму, что ранее Сбербанк предъявил к самому ретейлеру. Займы в банке частично обеспечены имуществом близких к «Интерторгу» компаний, ранее комментировал сам Абдуллаев.

Как следует из картотеки арбитража, суд по требованию Сбербанка арестовал три склада и офисы ТД «Интерторг». Залоговая стоимость имущества – 1,2 млрд рублей. В определении суда указано, что кредитный договор был заключен еще в апреле 2018 года. Но недвижимость и оборудование стали обеспечивать возврат только в ноябре 2019 года. Выходит, что менеджеры Сбербанка сумели застраховать свои риски в самый последний момент, когда бизнес «Интерторга» уже был на грани краха, а до закрытия магазинов оставались считанные недели.





В результате 27 января суд арестовал участок на Софийской улице (4,8 га), а также расположенные на нем фруктохранилище, корпуса, проходную, участки в поселке Шушары (3,9 га) вместе с предприятием по производству упаковки и административно-складским комплексом, а также надел (2 га) в зоне «Заневка» в Ленобласти с офисным зданием, котельной, топливным резервуаром и другое имущество. С тем, что их надо продавать, глава компании Мушвиг Абдуллаев не спорит. Но не согласен с залоговой оценкой имущества.

«Там каждый склад стоит 1,5 млрд. А они хотят за эти деньги все три. Цена очень сильно занижена», – заявил он «Фонтанке».

Склад на Софийской площадью 20 тыс. кв. м вместе с землей бизнесмен оценил в 1,5 млрд рублей, склад в Шушарах (22 тыс. кв. м) – в 1,5 млрд рублей, а склад-холодильник в «Заневке» (8 тыс. кв. м), по его мнению, стоит 600 млн рублей. Таким образом, реальная стоимость имущества, по оценке Мушвига Абдуллаева, достигает 3,6 млрд рублей. То есть, к примеру, объект в Шушарах вместе с землей стоит где-то 68 тысяч рублей за кв. м, тогда как у банка выходит едва ли 20 тысяч рублей за кв. м.

Кредитная организация могла занизить стоимость недвижимости, признают эксперты, но реализовать активы по цене, названной владельцем, не позволит рынок.

«В рассматриваемом споре стоимость заложенного имущества, вероятнее всего, занижена минимум в два раза», – считает партнер юридической компании Tenzor Consulting Group Антон Макейчук. По его словам, если реализация не покроет долг, банк будет требовать оставшуюся сумму в денежном эквиваленте. «Самым действенным способом в такой ситуации, с точки зрения должника, будет проведение экспертизы независимым оценщиком», – говорит он.

Но сейчас не самое лучшее время для продажи складских площадей, потому что на них нет спроса, возражает совладелица агентства недвижимости Екатерина Лапина. Склады класса А сегодня сдают в пределах 300–400 рублей за кв. м, то есть за 100 месяцев окупаемости получается 35 тыс. рублей за кв. м. «Это рыночная цена склада, по которой он может быть интересен инвестору», – сообщила она.

В Сбербанке заявление Абдуллаева оставили без комментариев, добавив, что не будут общаться с журналистами по поводу разбирательства с «Интерторгом». По данным картотеки арбитражного суда, на 30 января из семи исков банка к аффилированным компаниям еще четыре получили отказ в обеспечительных мерах. Определения суда по двум искам пока не обнародованы.





У поставщиков «Интерторга» своя версия событий. По их мнению, цена имущества, напротив, могла быть завышена изначально, чтобы увеличить сумму выданного кредита. Такая же история с торговым оборудованием.

По словам топ-менеджера одной из оптовых компаний, сейчас компания забирает стеллажи и кассы на склады или заключает договоры ответственного хранения с арендодателями. Оценка остаточной стоимости оборудования, которую ретейлер прислал владельцам недвижимости, находится в диапазоне 10–15 млн рублей. Тогда как в реальности другие игроки готовы его выкупать максимум по 800 тысяч рублей.

«По всей видимости, руководство компании сейчас занимается увеличением конкурсной массы для погашения максимального количества долгов», – говорит собеседник. Но если Сбербанк в ходе ревизии обнаружит, что имущество сильно недооценено, это может закончиться для владельцев «Интерторга» плачевно.

Ранее кредитная организация инициировала уголовное дело в отношении владельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, а он, в отличие от оператора Spar, задолжал Сбербанку всего 1 млрд рублей, а не 8.

Евгения Горбунова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»