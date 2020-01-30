Мужчину обвинили в отравлении четырехмесячного сына снотворным. Мальчик не проснулся

В Подмосковье задержали мужчину: следствие полагает, что полгода назад он отравил своего четырехмесячного сына снотворным. Отцу предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть ребенка (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает 30 января главное следственное управления Следственного комитета России по Московской области.

По данным СК, утром 20 июля прошлого года житель города Пушкино напоил маленького сына молочной смесью. Спустя некоторое время они с женой обнаружили мальчика мертвым. Сейчас стало известно, что причиной смерти мальчика было острое отравление снотворными препаратами, строго противопоказанными детям грудного возраста. Недавно завершившаяся экспертиза обнаружила следы этих препаратов не только в детской бутылочке, но и в банке с молочной смесью. Следствие полагает, что именно отец подсыпал ребенку снотворное.

Мужчина, хоть и частично признал вину, утверждает, что не хотел навредить сыну. По его словам, он давал младенцу снотворное, чтобы тот не плакал по ночам.

Родственники погибшего мальчика рассказали следователям, что отец сам принимал снотворное для борьбы с бессонницей и общего спокойствия. Более того, он тайно подсыпал его супруге, в то время как женщина была уверена, что в семье снотворное пьет только ее муж.





На данный момент следствие еще не завершено, а мужчина находится под стражей.