Оплата ЖКХ без комиссии стала законопроектом в Госдуме

Законопроект о запрете на взимание комиссии при оплате за жилье и коммунальные услуги внесен в Госдуму ФС РФ. Авторами стали депутаты думской фракции КПРФ Юрий Афонин и Владимир Блоцкий.

Как следует из пояснительной записки к опубликованному 30 января проекту, в настоящее время банковская комиссия при оплате жилья и коммунальных услуг для физических лиц составляет от 0,5 до 2% от их стоимости. Размер комиссии зависит от способа оплаты (наличными через кассу, банкомат или через онлайн-банк). А запрет на вознаграждение «благоприятно отразится на социальном положении граждан, в особенности с низкими доходами», считают авторы.

Изменения предлагается внести в ст. 154 Жилищного кодекса РФ и некоторые законодательные акты. В случае принятия закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.



