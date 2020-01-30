Культурная мотивация: власти Вены обещают бесплатные билеты в музеи и театры за отказ от личных авто

Власти австрийской столицы в качестве одной из мер по сокращению вредных выбросов предложили жителям отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт и велосипеды. Тем, кто последует этому предложению, пообещали подарки в виде бесплатных билетов в театры и музеи.

С февраля власти Вены запускают необычный пилотный проект: жители города с помощью приложения на смартфоне будут набирать особые «культурные жетоны» каждый раз, когда они вместо автомобиля воспользуются общественным транспортом, велосипедом или пойдут пешком, пишет 30 января Cityla. Приложение будет автоматически пересчитывать километры, которые человек проедет или пройдет в килограммы CO2, которые выработал бы автомобиль с ДВС за то же расстояние. Когда количество «сэкономленного» СО2 превысит 20 килограммов, человек получит жетон, дающий право на бесплатное посещение лучших музеев и концертных залов столицы Австрии.

В среднем, чтобы получить такой «культурный жетон», достаточно не пользоваться автомобилем в течение двух недель. Количество жетонов, которые может получить один человек, не ограничено. Правда, на каждые пять набранных участник программы будет обязан потратить хотя бы один.

Подобные программы поощрения отказа от личного транспорта в пользу общественного уже приобрели достаточную популярность. К ним, например, можно отнести петербургские перехватывающие стоянки у метро – в качестве поощрения вы не платите за парковку. Иногда они приобретают экзотические формы: к примеру, британский перевозчик Virgin Trains давал 30-процентную скидку людям от 26 до 30 лет в случае, если на кассе они предъявляли... плод авокадо.

А в индонезийском городе Сурабайя уже второй год действует система, при которой пассажир может получить билет на автобус, если предъявит пластиковый мусор, собранный на улице. Системой пользуются как минимум 16 тысяч человек в неделю, при этом они экономят на билетах, а город – на уборке улиц.



