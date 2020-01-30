Теплоэнергетики прошлись по городу и нашли еще два заведения, где посетители могут свариться заживо

Ревизия собственных инженерных сетей компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" выявила два объекта в центре и на окраине Петербурга, где клиенты буквально сидят на трубах с кипятком. Подвалы требуют освободить.

Как рассказали «Фонтанке» представители компании 30 января, требование освободить подвалы от инженеров услышали арендаторы по двум адресам: в Почтамтском переулке, где расположено круглосуточное кафе «Яблоко», и на улице Зои Космодемьянской, дом 11, – там засела гостиница «Семь планет», некоторые комнаты также находятся, по сути, под землей.

В кафе посетители рискуют обвариться из 200-миллиметровой трубы, вода в которой в отопительный сезон держится температуры около ста градусов. Кипяток в отеле течет по трубам, которые зашиты в короб прямо у изголовья кровати.

Инженеры-теплоэнергетики на имя собственников компаний, управляющих организаций и глав районов отправили требования: помещения необходимо освободить, место там только для труб и, максимум, хозяйственной утвари. В документе отмечается, что, пока в подвалах по воле арендаторов бывают посторонние люди, вину за их смерть или травмы из-за коммунальной аварии несут они сами. Более того, спишут с них и возможный материальный ущерб имуществу «Теплосети».





Неделей ранее подобное место в своем хозяйстве нашли и сотрудники ГУП «ТЭК», они больше года не могут выселить отельеров из подвала на набережной Черной речки.

Поводом для внеплановой ревизии послужил пермский урок – там в подвальной гостинице после прорыва трубы с кипятком погибли шесть человек, в том числе ребенок.