Песни ленинградской победы. Как связаны депутатский мандат и доступ к госзаказу

Муниципальные депутаты Петербурга, оправившись от выборов и сверстав местные бюджеты, начали их тратить. «Фонтанка» рассказывает как распоряжаются казной новые муниципальные власти на примере одного концерта.

Алексей Дитякин/ТАСС/Архив

Новый год депутаты Купчино и Волковского — двух соседних муниципалитетов – начали с заботы о ветеранах. Они закупили для них билеты на посвященный памяти о блокаде концерт в общей сложности на 1,5 млн рублей. Праздник обеспечила помощница депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова: жители этих муниципалитетов — его избиратели.

За сценой дома культуры железнодорожников 18 января готовились выступать участники казачьего ансамбля «Атаман». Пока концерт не начался, на сцену вышел депутат Госдумы Михаил Романов — стоя на фоне огромной иконы, которую вывесили в качестве задника для сцены, он поздравил собравшихся в зале жителей с годовщиной прорыва блокады.

Билеты на этот концерт подарили ветеранам власти двух муниципалитетов — «Купчино» и «Волковского». Сразу после новогодних каникул они заключили два одинаковых контракта на покупку билетов стоимостью 780 тысяч рублей каждый — в общей сложности 1,5 млн рублей. Конкурс не проводили: билеты закупили у единственного поставщика. Им оказалась индивидуальная предпринимательница Оксана Евменцова. Опыта в сфере госзаказа у нее немного: до того, как заключить контракты с новыми муниципальными властями, она лишь однажды поставляла цветы для украшения Петропавловской крепости.

Согласно документам закупки, в доме культуры железнодорожников 18 января прошло сразу два концерта «Песни Ленинградской победы» — один за другим. Каждый билет обошелся местным бюджетам в тысячу рублей. В свободной продаже проходок на этот концерт не было, сказал «Фонтанке» замдиректора дома культуры Джумбер Ханагуа. По его словам, ДК лишь предоставил площадку, а само представление организовала Оксана Евменцова. Дозвониться до последней «Фонтанке» не удалось. Глава местной администрации «Волковского» Александр Темников объяснил, что предпринимательница прислала в муниципалитет коммерческое предложение с подробной программой праздника, и оно руководителей «вполне устроило».





Личная страница Оксаны Евменцовой во «ВКонтакте» полностью посвящена достижениям и выдающимся поступкам Михаила Романова. В публикациях на странице она признаётся, что «восхищается» парламентарием и «гордится» работой с ним: «С таким депутатом можно смело идти в будущее». Написала она пост и о прошедшем во дворце культуры железнодорожников концерте: «была счастлива» принять участие в празднике, организованном «при полной поддержке и непосредственном участии Михаила Романова».

Оксана Евменцова — помощница Михаила Романова (об этом она сама пишет на своей странице). Четыре года назад, когда тот получил депутатский мандат и вынужден был уйти с должности президента своего фонда «Северная столица», Оксана Евменцова сменила его на этом посту. В сентябре она стала депутатом в муниципалитете «Балканский», расположенном по соседству с «Купчино» и «Волковским», в том же Фрунзенском районе.

Этот район по итогам последних выборов оказался поделен на сферы влияния — и каждый политик отмечает границы своей земли, вывешивая, как флаг над побежденным замком, на сайте подконтрольного муниципалитета большой баннер со своей фотографией. «Купчино» и «Волковское» — два муниципалитета во Фрунзенском районе, которые оказались в значительной мере подконтрольны Михаилу Романову в результате последней кампании (сам он представляет в Госдуме интересы жителей округа расположенного на территории Фрунзенского района). Правда, влияние на «Купчино» Романов делит с лидером фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Александром Тетердинко: первому подконтролен глава местной администрации, распоряжающейся бюджетом, второму — глава совета депутатов, указывают три собеседника «Фонтанки» из числа районных политиков.

Муниципалитет «Купчино» в новом году успел не только порадовать ветеранов, но и заключить контракт на содержание зеленых насаждений в округе. Стоимость — 12,2 млн рублей. Поучаствовать в конкурсе решила только одна компания — ООО «СТР», которая впервые попробовала себя в сфере госзаказа; с ней и заключили контракт.

Это значит, что убирать газоны и подрезать кусты на территории «Купчино» весь год будет компания Олега Старожукова — бизнесмена, который на последних выборах стал депутатом муниципалитета «Гагаринское» в Московском районе. Этот муниципалитет (вместе с соседним «Звездным») собеседники «Фонтанки» называют подконтрольным лидеру фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александру Тетердинко. Олег Старожуков, к слову, во время избирательной кампании успел поработать членом муниципальной избирательной комиссии «Звездное». Кадровый трансфер между избиркомами и советами депутатов этих двух муниципалитетов во время последней кампании был обычным делом. Например, председатель избирательной комиссии «Гагаринского» Алекси Цхададзе, отработав на выборах, получил мандат в «Звездном».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»