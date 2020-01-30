Air France останавливает все полеты в Китай из-за требований сотрудников

После заявлений профсоюза SNPNC французский авиаперевозчик принял решение отменить рейсы в Китай.

«Air France сегодня решил приостановить все регулярные рейсы из материкового Китая до 9 февраля <...> В четверг, 30 января, Air France предоставит специальные самолеты в Шанхай и Пекин и обратно для своих клиентов и сотрудников», – цитирует 30 января заявление компании издание lci.fr.

Ранее компания уже отменила рейсы в провинцию Хубей, где находится эпицентр коронавируса. Кроме того, перевозчик сократил время пребывания своего персонала в стране. Однако профсоюз потребовал от AirFrace полного закрытия авиасообщения.

Ранее British Ariways и Lufthansa перестали летать в Китай, а Finnair сократил число рейсов.





Напомним, что российские туристы остаются в Китае. А председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился временно закрыть границу страны на Дальнем Востоке с завтрашнего дня.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения.