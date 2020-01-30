«ВКонтакте» остановил поток оскорблений в адрес пассажирки, сообщившей о бомбе в самолете

Администрация социальной сети «ВКонтакте» отключила некоторые функции на странице жительницы Крыма Антонины Полодиянцевой, задержанной в аэропорту Домодедово за ложный сигнал о бомбе.

После сообщений в СМИ страницу Полодиянцевой атаковали «диванные» эксперты. Под ее фотографиями появились сотни комментариев с оскорблениями, издевками и проклятиями. Через некоторое время со страницы исчезли кнопка «отправить сообщение» и сведения о личности владельца аккаунта, а функция комментирования фотографий отключилась. При этом дата выхода Полодиянцевой в соцсеть осталась прежней – 28 января.

«Фонтанка» запросила пресс-службу «ВКонтакте» об измененных характеристиках страницы Антонины.

«Мы повысили приватность данной страницы из-за аномальной активности в комментариях», – подтвердили в пресс-службе.





Днем 30 января пассажирка рейса S7 2008 Симферополь – Москва сообщила о взрывном устройстве на борту.

«Информация не подтвердилась. Все пассажиры вышли из самолета и повторно проходят контроль безопасности в терминале аэропорта. С пассажиркой работают сотрудники спецслужб, идет дополнительный досмотр самолета», – сообщили в авиакомпании S7. Вылеты из Домодедово временно приостанавливались.

Через несколько часов в Москве закрыли второй аэропорт. Самолеты не выпускали из Внуково, о чем сообщила телеведущая Ксения Собчак. Она оказалась среди пассажиров рейса SU6034 до Петербурга. Ограничения в полетах были связаны с вылетом президентского Ил-96 и к переполоху в Домодедово отношения не имели.