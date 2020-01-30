«ГАЗель» протаранила две машины и знак на Просвещения. На Васильевском внедорожник оторвал дверь легковушке

Автомобилисты не могут поделить перекрестки в Петербурге. В Калининском районе водитель грузовика собрал компанию из каршеринга и BMW. В Василеостровском не разъехались легковушка и внедорожник.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 30 января на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения столкнулись три автомобиля: грузовая «ГАЗель» протаранила Hyudai каршерингового сервиса «Делимобиль» и BMW. После этого фургон снес дорожный знак на трамвайной «выделенке» и въехал в металлическое ограждение.

Еще два автомобиля столкнулись на Большом проспекте В.О., у дома 58, пишет участник группы Олег. Land Cruiser Prado ударил в левый бок Volkswagen Jetta, замяв водительскую дверь и почти оторвав заднюю пассажирскую.





О пострадавших в авариях не сообщается.