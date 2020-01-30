Коронавирус подобрался к Сочи: под угрозой экономический форум, на который собирался Мишустин

Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен. Решение ожидается до конца недели.

Как пишет «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/4235803 со ссылкой на представителей министерств и госкомпаний, из-за опасности распространения китайского коронавируса 30–31 января состоится серия совещаний, и может быть принято решение об отмене или переносе мероприятия.

В январе новый премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что собирался посетить мероприятие. В состав организационного комитета также входили замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, глава Сбербанка Герман Греф, зампред ВЭБ.РФ Наталья Тимакова, мэр Сочи Алексей Копайгородский и другие. На сайте самого мероприятия никаких уведомлений об его отмене нет.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения. Россия закроет свою границу на Дальнем Востоке. А Россельхоз ввел ограничения на ввоз живых рыбок, земноводных, рептилий, насекомых и членистоногих из Поднебесной. https://www.fontanka.ru/2020/01/30/099/



