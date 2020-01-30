Госсекретарь США призвал искать области сотрудничества с Россией

Майк Помпео в очередной раз высказался за взаимодействие с РФ в тех областях, где это возможно.

«Мы пытаемся найти те области, где мы могли бы работать вместе с Россией», – заявил 30 января Майк Помпео во время переговоров с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

По его словам, одним из примеров такого сотрудничества между двумя странами может быть борьба с терроризмом. Госсекретарь США подчеркнул, что в этой сфере была проделана «хорошая работа», несмотря на сложные отношения. Помпео также рассказал, что Америка заинтересована в переговорах о новых соглашениях о контроле над вооружениями.

При этом он подчеркнул, что планирует посетить Украину, где намерен выразить поддержку Киеву в противостоянии Москве.

Напомним, что это не первый раз, когда Помпео говорит об общих интересах США и РФ. Так, в 2018 году он заявил, что «мы [американцы] можем найти общие точки соприкосновения с Россией и с Владимиром Путиным».



