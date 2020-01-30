В отношении отца детей из Шереметьево возбуждено дело об истязании. Также проверят органы опеки

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело в отношении мужчины, оставившего детей в аэропорту Шереметьево, по статье «Истязание». Он регулярно избивал жену и сыновей.

Как 30 января сообщается на сайте СК, семья уже находилась под наблюдением органов опеки: родители не выполняли обязанности и не справлялись с воспитанием. Возбуждено уголовное дело о халатности: специалисты установят, всё ли необходимое в той ситуации сделали должностные лица.

Двух мальчиков, 5 и 8 лет, нашли в столичном аэропорту вечером 26 января. При них была записка с просьбой «помочь» и временно отдать их в приют из-за «тяжёлой финансовой ситуации» отца. Мужчина пришёл с повинной в СК Ростовской области через несколько дней и заявил, что поступил так, потому что думал, что мальчикам без него будет лучше. Сообщил, что собирался когда-нибудь вернуться за ними.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова 30 января объявила, что братьев решено передать бабушке. У них есть мать, и она заявляла о возможности забрать детей, но службы смутили ранее составленные на неё протоколы о невыполнении родительских обязанностей.



