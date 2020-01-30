Белоруссия увеличит плату за транзит российской нефти послезавтра

«Энерговойна», которую ведут участницы Союзного государства России и Белоруссии, приобретает всё более ощутимую форму, министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович 30 января озвучил размер повышения платы за прокачку российской нефти через территорию его страны.

Уже с 1 февраля тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии вырастет более чем на 6%, заявил он. По словам министра, переговоры с российской стороной по вопросу увеличения тарифа не дали результата, поэтому вступает в силу норма, согласно которой тариф на транзит нефти будет увеличен на прогнозный размер среднегодовой инфляции в России плюс три процентных пункта.

«Вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта», — сказал Колтович, слова которого приводит агентство «БелТА».

Напомним, 30 января президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы».

Ранее Белоруссия объявила о том, что ищет поставщиков нефти, так как делать закупки только в России стало «экономически нецелесообразно». Президент Белоруссии призвал республику перестать быть «пушистой и белой» в отношениях с восточным соседом.



