Почти 70 россиян оказались заперты на лайнере в Италии из-за коронавируса у двух китайцев

Среди пассажиров круизного лайнера Costa Crociere, который был задержан в 100 километрах от Рима из-за подозрения на вспышку коронавируса, оказались и граждане России.

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера «Коста Смеральда». Их насчитывается 67 человек», – сообщает 30 января посольство России в Италии.

В дипмиссии заверили, что дипломат направится в порт Чивитавеккьи для помощи россиянам. По данным посольства, туристов из РФ на судне «обеспечивают питанием и всем необходимым».

Ранее на лайнере Costa Crociere у двух туристов из Гонконга были выявлены симптомы коронавируса. Сейчас в порту Чивитавеккьи с ними работают медики.





Напомним, что российские туристы остаются и в Китае.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения.