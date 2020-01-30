В Москве закрыли второй аэропорт за день. Пассажирам не дает покинуть Внуково "литерный" самолет

В столичном аэропорту Внуково временно приостановлены вылеты. Рейс авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург задержан минимум на два часа.

О коллапсе во Внуково 30 января сообщила телеведущая Ксения Собчак: «Небо закрыто для всех. Сижу в самолете компания «Россия».

Рейс SU6034 по расписанию должен был отправиться в 15.40. На онлайн-табло Пулково ориентировочное время прибытия 19.00.

По данным Flightradar24, возле терминала скопились воздушные суда, а небо над Внуково чистое.





По информации «Фонтанки», закрытие аэропорта связано с литерными мероприятиями. Несколько минут назад из Внуково взлетел Ил-96 с бортовым номером RA-96016, на котором передвигаются первые лица.

Сегодня днем в Москве перекрывали аэропорт Домодедово. Пассажирка рейса из Крыма сообщила о бомбе на борту.