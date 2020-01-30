Великобритания официально покинет ЕС 31 января. Совет ЕС дал добро

Еврочиновники ратифицировали соглашение о Brexit, за который большинство британцев проголосовали на референдуме 2016 года.

«Соглашение вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. С этого времени страна больше не будет государством-членом ЕС», – сообщается 30 января на сайте Совета ЕС.

После выхода из союза для Великобритании начнется так называемый переходный период, которой продлится до 31 декабря 2020 года. В это время в королевстве еще будет действовать законы ЕС. Совет Евросоюза оставил за властями Великобритании право продлить переходный период.

Еврочиновники выразили надежду на то, что стороны начнут переговоры о дальнейшем партнерстве.





Накануне Brexit одобрил и Европарламент. За проголосовал 621 депутат, а 49 выступили против.

Напомним, что премьер-министр Борис Джонсон обещал завершить Brexit до конца января 2020-го, если его партия тори получит большинство на декабрьских выборах. ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Эта отсрочка стала уже третьей. Сначала срок передвинули на конец весны, затем следующей контрольной датой стало 31 октября. Джонсон хотел покинуть Союз до зимы без новой отсрочки от ЕС, однако процесс притормозила палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. После этого Джонсон был вынужден обратиться к еврочиновникам. Парламент Великобритании во втором чтении одобрил законопроект, дающий возможность завершить процедуру Brexit до 31 января 2020-го.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.