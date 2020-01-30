С рефинансированием кредита стоит подождать до февраля: зампрезидента ВТБ ждет нового снижения ключевой ставки

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в банке ждут продолжения снижения ключевой ставки.

«Мы ожидаем, что, скорее всего, ключевую ставку в феврале снизят еще на 25 базисных пунктов, — цитирует его 30 января RNS . – У населения будут экономические стимулы для рефинансирования своих кредитов».

Напомним, аналитики прогнозировали, что в 2020 году регулятор финансового рынка может довести ставку до 5,75 — 6% с нынешних 6,25%. В ЦБ РФ не исключают такого варианта.



