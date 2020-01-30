Кокорин о расторжении контракта с «Зенитом»: После сбора буду решать

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин прокомментировал свою ссылку в «Зенит-2». В интервью ТАСС в четверг, 30 января, футболист заявил, что пока ничего не решил по поводу своего будущего.

«Завтра появлюсь в «Зените-2». Потом уже, после сбора, буду решать (что делать дальше. – Прим. ред.)», — подчеркнул Кокорин в ответ на вопрос о возможном расторжении контракта с ФК «Зенит».

Напомним, ранее 29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с основной командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг возможность ухода в аренду в сочинский клуб.

Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами.

Читайте мнение об этой ситуации главы отдела спорта «Фонтанки» Федора Погорелова.



