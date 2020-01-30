Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -3
$ 63.04р
69.42р
18:57 30.01.2020
Расширенный поиск

Власть
30.01.2020 17:07
Печать

Президент, пенсионер, глава госкорпорации. Социологи выяснили, кем россияне видят Путина после 2024 года

Количество россиян, которые и после окончания срока президентских полномочий в 2024 году видят Владимира Путина президентом, одинаково с теми, кто через четыре года видит действующего главу государства пенсионером и частным лицом. 27% граждан РФ считают, что Путин должен оставаться в Кремле и дальше. 25% видят его человеком без власти. Об этом со ссылкой на данные «Левада-центра» 30 января сообщают «Открытые медиа».

Открытые медиа

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

При этом каждый десятый россиянин (11%) в 2024 году снова видит Путина премьер-министром, как это уже было в период президентства Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах. Ещё 9% считают, что Путин останется лидером партии «Единая Россия».

В то, что Владимир Путин, который впервые стал президентом России 20 лет назад, повторит путь «официального лидера нации» – экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, верит лишь каждый двадцать пятый гражданин РФ – 4%.


Такой же незначительный рейтинг у популярной среди политологов версии, что Путин может стать президентом союзного государства России и Белоруссии. Ещё 4% верят в иные международные перспективы Путина – лидер ООН, МОК и т.д.

Главой крупной государственной корпорации Путин станет в 2024 году в представлении лишь каждого сотого россиянина (1%).

7% граждан России заявили, что «не хотели бы видеть его в публичной сфере».

Опрос «Левада-центра» был проведён 23?29 января 2020 года, то есть уже после оглашения послания президента, где были объявлены конституционные реформы. В опросе приняли участие 1603 человека в 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ.

Тогда же социологи выяснили, что рейтинг одобрения деятельности нового премьер-министра Михаила Мишустина на 10% выше рейтинга его предшественника Дмитрия Медведева.

АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста. О том, как это влияет на отношение россиян к работе социологов, Лев Гудков ранее рассказал «Фонтанке» в интервью.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      30.01.2020 18:00

      «Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

      По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.
      АО «Альфа-Банк»
      30.01.2020 15:41

      А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

      А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».
      ГК «Полис Групп»
      30.01.2020 13:14

      Эксперты «Полис Групп»: спрос на малогабаритное жилье в Петербурге огромный

      Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.
      ПСК
      30.01.2020 11:48

      ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

      В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      30.01.2020 11:23

      Банк «Санкт-Петербург» реализовал уникальный сервис конверсионных операций в мобильном приложении

      Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.
      pixabay.com
      30.01.2020 10:20

      19 февраля - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      30.01.2020 10:02

      «Строительный трест» – официальный партнёр международного танцевального фестиваля

      Уже второй год подряд компания «Строительный трест» выступила официальным партнёром международного танцевального фестиваля Crystal Ball, который состоялся 25-26 января в Санкт-Петербурге.
      ГК «Балтийская коммерция»
      29.01.2020 18:10

      Старт продаж нового клубного дома «Октавия» на Петроградской стороне

      Группа компаний «Балтийская коммерция» с 1 февраля 2020 года выводит на рынок новый клубный дом премиум-класса «Октавия». Он строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским островом.
      предоставлено компанией Bau City Development
      29.01.2020 17:45

      В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

      В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.
      Большая часть малоэтажных жилых комплексов сейчас строится во Всеволожском районе Ленобласти. Как власти региона намерены развивать это направление в недвижимости, расскажет заместитель председателя Правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
      29.01.2020 17:10

      26 февраля - круглый стол «Малоэтажные пригороды в Петербурге. Мечта или реальная перспектива на будущее?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол на тему: «Малоэтажные пригороды в Петербурге. Мечта или реальная перспектива на будущее?»
      «Аквилон Инвест»
      29.01.2020 14:40

      «Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in» во всех объектах в Санкт-Петербурге.
      Glorax Development
      29.01.2020 13:38

      Почему петербуржцы стали охотнее менять районы проживания

      При выборе нового жилья петербуржцы все чаще рассматривают варианты за пределами своего района. Аналитики Glorax Development отмечают, что большинство покупателей квартир в новостройках готовы переехать в другую часть города, чтобы повысить класс жилья и приобрести ликвидную недвижимость.