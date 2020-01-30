Президент, пенсионер, глава госкорпорации. Социологи выяснили, кем россияне видят Путина после 2024 года

Количество россиян, которые и после окончания срока президентских полномочий в 2024 году видят Владимира Путина президентом, одинаково с теми, кто через четыре года видит действующего главу государства пенсионером и частным лицом. 27% граждан РФ считают, что Путин должен оставаться в Кремле и дальше. 25% видят его человеком без власти. Об этом со ссылкой на данные «Левада-центра» 30 января сообщают «Открытые медиа».

При этом каждый десятый россиянин (11%) в 2024 году снова видит Путина премьер-министром, как это уже было в период президентства Дмитрия Медведева в 2008–2012 годах. Ещё 9% считают, что Путин останется лидером партии «Единая Россия».

В то, что Владимир Путин, который впервые стал президентом России 20 лет назад, повторит путь «официального лидера нации» – экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, верит лишь каждый двадцать пятый гражданин РФ – 4%.





Такой же незначительный рейтинг у популярной среди политологов версии, что Путин может стать президентом союзного государства России и Белоруссии. Ещё 4% верят в иные международные перспективы Путина – лидер ООН, МОК и т.д.

Главой крупной государственной корпорации Путин станет в 2024 году в представлении лишь каждого сотого россиянина (1%).

7% граждан России заявили, что «не хотели бы видеть его в публичной сфере».

Опрос «Левада-центра» был проведён 23?29 января 2020 года, то есть уже после оглашения послания президента, где были объявлены конституционные реформы. В опросе приняли участие 1603 человека в 137 населенных пунктов 50 субъектов РФ.

Тогда же социологи выяснили, что рейтинг одобрения деятельности нового премьер-министра Михаила Мишустина на 10% выше рейтинга его предшественника Дмитрия Медведева.

АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста. О том, как это влияет на отношение россиян к работе социологов, Лев Гудков ранее рассказал «Фонтанке» в интервью.