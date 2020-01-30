«Аэрофлот» продлил срок возврата и обмена билетов в Китай и обратно из-за коронавируса

«Аэрофлот» продлил период, в который пассажиры, вылетающие в Китай или обратно, могут без санкций обменять или сдать билеты.

Сообщение об этом 30 января появилось на сайте компании. Возможность распространяется не только на полёты до или из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга, Харбина, но и на код-шеринг с китайскими партнерами – China Eastern и China Southern.

«Пассажирам с билетами под кодом SU по указанным маршрутам, оформленными не позднее 28 января 2020 года, на даты перевозки в период с 24 января 2020 года до 29 февраля 2020 года, разрешается (без взимания дополнительной платы): вынужденное изменение даты вылета по тому же маршруту на даты вылета до 31 марта 2020 года или оформление вынужденного возврата билетов по месту их приобретения», – поясняют представители «Аэрофлота». Также компания сняла ограничения по возврату групповых перевозок.

Впервые скорректировать даты поездок или вовсе отменить их перевозчик разрешил клиентам 24 января. По последним данным, от коронавируса в Китае умерли 170 человек, выявлено больше 7711 случаев заражения. Россия увеличивает меры безопасности на границах. Запрещён провоз потенциально опасных животных, туристов проверяют прямо в самолётах.

Накануне Ростуризм попросил авиакомпании вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай.



