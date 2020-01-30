Первый McDonald's в СССР передумал продавать гамбургеры по ценам 30-летней давности

Чуда не будет, первый в СССР ресторан фастфуда McDonald's, расположенный на Пушкинской площади в Москве, отменяет акцию с продажей гамбургеров и чизбургеров по 3 рубля.

Действо собирались посвятить 30-летию работы компании в России. Но акция, намеченная на 31 января, не состоится из-за опасности заражения коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сети.

«Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, принимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы (заражения коронавирусом. – Прим. ред.). Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников», – заявил гендиректор McDonald's" в России Марк Карена, которого цитирует сайт сети.

Компания ссылается на рекомендации правительства Москвы о мерах по предупреждению распространения коронавируса, где содержится призыв «в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции».



