«Петербургская Недвижимость» запустила партнерскую программу с дилерским холдингом и производителем мебели

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Теперь покупатели квартир в новостройках получают специальные скидки на мебель в компании «Первая мебельная фабрика» и автомобили РОЛЬФ.

Специальные предложения доступны всем клиентам, которые приобрели квартиру в «Петербургской Недвижимости».

«Первая мебельная фабрика» предоставляет скидки на всю продукцию: для покупателей жилья это отличная возможность приобрести стильную и современную обстановку для квартиры. При желании можно заказать полную меблировку «под ключ».

Дилерский холдинг РОЛЬФ предлагает клиентам компании «Петербургская Недвижимость» особые привилегии при приобретении автомобилей: новых или с пробегом. Тем, у кого уже есть машина, РОЛЬФ предоставляет специальные условия на сервисное обслуживание, ремонт, приобретение запчастей, аксессуаров и дополнительного оборудования.

«Петербургская Недвижимость» также разработала специальное предложение для клиентов компаний РОЛЬФ и «Первая мебельная фабрика». Они получают дополнительную скидку при покупке квартиры в любом доме класса «комфорт» или «высокий комфорт» от Setl Group.

Предложение действительно: с 25.12.2019 года по 31.05.2020 года. По условиям предложения покупателю предоставляется скидка в размере 10 000 рублей на квартиры в жилых комплексах классов «Высокий комфорт» и «комфорт» от застройщика с коммерческим наименованием Setl Group, при условии предоставления подтверждающего документа, о том, что покупатель квартиры является клиентом компаний РОЛЬФ либо «Первая мебельная фабрика» (договор об оказании услуг компанией РОЛЬФ, либо «Первая мебельная фабрика» покупателю квартиры). Скидка суммируется с базовыми скидками, скидкой по карте постоянного клиента «Клуба покупателей», скидкой по сертификату «Комплимент ПН». Скидка не суммируется со скидками по «Корпоративной жилищной программе», «Региональной жилищной программе», «Военной ипотеке», иными сертификатами, купонами и акциями с ограниченным сроком действия, и не распространяется на «пакетные» квартиры в жилых комплексах. Полные условия предложения по телефону +7 (812) 33-55555.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»