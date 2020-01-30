Единственный погибший в Петербурге за сутки - снова пешеход. Учительница должна была сопровождать детей в автобусе

За минувшую среду, 29 января, в Петербурге и Ленинградской области произошло 420 дорожных аварий. В них пострадал 21 человек и один погиб, причем вновь пешеход. Жители Сергиево, где произошло ДТП, уже давно жалуются на проблемы с безопасностью местных дорог.

Как сообщает 30 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, на дорогах Петербурга за сутки произошло 366 ДТП. Пострадавшие были в 13 случаях: травмы получили 14 взрослых и один ребенок. Один человек погиб. В Ленобласти инспекторы зафиксировали 54 ДТП, в том числе 5 – с пострадавшими. Травмы в них получили шестеро, детей среди них нет.

Смертельное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга, в поселке Володарский. Как стало известно «Фонтанке», в 6:50 у дома 54 по Волхонскому шоссе 61-летний житель Ленобласти на автомобиле Renault Duster сбил 66-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Женщина скончалась от полученных травм.





В группе «Сергиево» сообщают, что погибшая была учительницей одной из местных школ. «Она должна была этим утром сопровождать наших детей в школьном автобусе...» – говорится в посте.

В то же время, по словам местных жителей, ситуация с безопасностью дорожного движения в Сергиево довольно печальная: на улицах нет тротуаров, а по единственному на проспекте Ленина ездят машины; не оборудованы «регулируемые и безопасные пешеходные переходы»; отсутствуют ограничения скорости как для жилой зоны, ограничители высоты и «лежачие полицейские». По словам жителей поселка, они неоднократно обращались с этими проблемами в администрацию, но безрезультатно.

За 29 января в Петербурге произошло еще два серьезных ДТП с пешеходами. Утром на Среднеохтинском проспекте под колеса попал сильно пьяный мужчина. А вечером в Пушкине «под мухой» был уже водитель, который вдобавок еще и скрылся с места ДТП.

Как сообщали в ГИБДД, за первые 27 дней 2020 года в Петербурге и Ленинградской области в ДТП погибли 25 пешеходов. И всего за несколько дней эта цифра успела вырасти почти до 30.