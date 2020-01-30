Лукашенко призвал белорусов экономить из-за «войны за энергоресурсы»

Президент Белоруссии считает, что его страна оказалась втянута в «войну за энергоресурсы», поэтому гражданам республики придется затянуть пояса.

«Мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других... Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», – цитирует 30 января заявление Александра Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, республика находится в «войне за энергоресурсы». Он уверен, что власть не должна допустить двух сценариев – «взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить».

Ранее Белоруссия объявила о том, что ищет поставщиков нефти, так как делать закупки только в России стало «экономически нецелесообразно». Президент Белоруссии призвал республику перестать быть «пушистой и белой» в отношениях с восточным соседом.



