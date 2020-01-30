Жители Автово заметили «откусанную» трубу Первомайской ТЭЦ. А скоро ее не будет совсем

Труба на ТЭЦ, которая питает энергией три района, Кировский завод и «Северную верфь», осталась «откусанной» днем 30 января. К шуму придется привыкать.

Фотографии с Корабельной улицы, где находится проходная «Северной верфи», в редакцию прислали читатели. Снимали они Первомайскую ТЭЦ и кирпичные трубы. Как объяснил «Фонтанке» автор, посмотреть на привычный пейзаж его вынудил грохот, труба укорачивалась на его глазах.

Фото: читатель "Фонтанки" Сергей

В ТГК-1 объяснили, что повода для беспокойства нет, на территории электростанции проводятся плановые работы по демонтажу старых дымовых труб, они выведены из эксплуатации. Разбирают трубы максимально аккуратно, практически вручную, процесс займет примерно полтора месяца.



