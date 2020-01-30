«Я тебя застрелю». – «Верю». Как двое из ГИБДД четверых держали на мушке у трупа

47news сообщает тонкости нашумевшей в Петербурге истории – пленения четверых рядом с забитым до смерти петербуржцем. Те выгрузили тело из багажника и под виски снимали стресс.

Около двух часов дня 26 января два инспектора пятого батальона дорожной полиции двигались в сторону Ледовой арены на скучное обеспечение хоккея. По рации их перенаправили к пятому дому на Кржижановского: мол, там из подъезда выволокли окровавленного и силой засунули в багажник каршеринговой «Рено Каптюр». Из-за постоянных аварий в этом секторе авторынка у ГИБДД есть связь с каршеринговыми компаниями. Геолокация показала, что автомобиль стоит в промзоне на Уткином проспекте, что в десяти минутах езды от места избиения.

Когда сотрудники подскочили к обозначенной точке, то застали картину: у багажника «Рено» лежит без движения тело с разбитой головой, рядом стоят трое и женщина. Коллектив по очереди прикладывался к бутылке с виски, запивали колой.

Полицейские вышли из машины уже с табельным наголо, посоветовав не заниматься резкими глупостями. Несколько секунд молчания, и со стороны штатских раздалось что-то вроде кривого оправдания: «Он беременную, которая с нами, бил по животу вплоть до выкидыша. Мы наказать решили. Перестарались просто».





Ввиду численного преимущества всё это время их держали на мушке. Те, кто под прицелом, переговаривались между собой.

В какой-то момент, один из них, кстати и внешне самый здоровый, стал сдвигаться в сторону, а проще говоря – медленно удирать. Полицейский предсказал будущее: «Застрелю. Веришь?» Как рассказывают коллеги инспекторов со слов участников, товарищ оказался опытный. Ответил мудро: «Верю, застрелишь».

Кстати, другой ныне задержанный пытался сделать трупу искусственное дыхание. Мол, мы же не со зла, стараемся реабилитироваться. Не сыграло. Пауза в этой немногословной сцене продолжалась минут десять. После на место прибыла подмога, всех зафиксировали в наручники.

Что касается задержанных, то все они когда-то уже сидели. Дама, например, за то, что мужа резала. «Фонтанка» уже писала, что мотивы мельче – убитый украл у них телефон.

Виктор Смирнов,

47news