«К доброму делу будут причастны все зрители фильма». Создатели «Марафона желаний» перечислят часть средств от проката на лечение тяжелобольных детей

Часть средств от проката новой мелодрамы «Марафон желаний» создатели ленты перечислят Русфонду, который оказывает помощь тяжелобольным детям. Об этом сообщили в благотворительной организации.

Идея принадлежит исполнительнице главной роли Аглаи Тарасовой, которая сама является попечителем благотворительного фонда «Дети-бабочки».

«Наш фильм рассказывает о желаниях, но что может быть важнее желания иметь возможность лечиться, провести важную операцию и сохранить жизнь? Надеемся, что наш скромный вклад поможет детям», – сказала продюсер фильма Екатерина Кононенко.

«Марафон желаний» – режиссёрский дебют актрисы, сценариста и композитора Даши Чаруши. Фильм рассказывает о приключениях провинциальной девушки в столичном аэропорту.

«Если мы все возьмемся за руки и будем делать добрые дела, это поможет изменить мир к лучшему», – уверена Даша Чаруша.

«Русфонд – организация, которая на протяжении многих лет дарит надежду и помощь тем, кто отчаянно в них нуждается. Мы с огромным уважением относимся к их труду и профессионализму и считаем, что искусство тоже непременно должно нести добро в жизнь людей. Мы решили, что хорошее кино может не только приносить нам эстетическое удовольствие, развлечение или пищу для ума, но и реальную пользу. И к этому доброму делу будут причастны все зрители, которые пришли в кино», – сказал в свою очередь продюсер фильма Андрей Савельев.

Отмечается, что Савельев уже сотрудничал с Русфондом в прошлом году – часть средств, собранных в прокате его фильмом «Война Анны», была также перечислена на лечение тяжелобольных детей.