Тоня-бомба. Кто устроил переполох на самолёте S7

Женщина, якобы грозившая взорвать бомбу в лайнере S7, прилетевшем из Симферополя в Петербург, находится в состоянии алкогольного опьянения. Героиню зовут Антонина, ей 35 лет, и она чуть больше недели назад отметила день рождения.

Об этом 30 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово" несколько минут назад. После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», – сказал собеседник агентства.

В Домодедово отреагировали согласно инструкции.





«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия», – сказали в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщили, что самолёт отбуксировали из-за пассажирки, которая объявила, что готова взорваться.

Летом прошлого года пьяного мужчину, «захватившего» борт в Югре, принудительно отправили лечиться.