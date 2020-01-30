«Принцесса Анастасия» поменяла Калининград на Ригу. Коронавируса на паромах не боятся

Оператор парома «Принцесса Анастасия» Moby spl в 2020 году рассчитывает перевезти 340 тысяч пассажиров, что на 10% больше, чем плановые показатели 2019 года. Об этом в ходе пресс-конференции 30 января рассказал директор компании Сергей Котенев.

По его словам, в 2019 года компания должна была перевезти 313 тысяч человек, но из-за внепланового ремонта обслужила лишь 290 тысяч.

Оператор отказался от идее запустить маршруты в Калининград и далее в города Германии, о которых говорил ранее. «В 2020 году в расписании заходов в Калининград нет», – сказал Котенев. По его словам, порт не смог подтвердить готовность обслуживать накатные грузы. Если такая информация поступит, оператор будет готов запустить круизы в течение полугода.

Новинками расписания станут заходы в Ригу на майские праздники и рейсы Петербург-Таллин-Петербург 11-13 июня.





По мнению Сергея Котенева коронавирус не окажет существенного влияния на круизный турпоток . Пассажиры из Азии составляют всего 7% клиентов парома. «Большой ставки на этих туристов не делаем», – сказал Котенев. Тем не менее, топ менеджер выразил надежду, сток началу высокого сезона болезнь удастся победить и эпидемия пойдет на спад.

Ранее в компании рассказали, что в 2021 году компанию «Принцессе Анастасии» может составить второе судно.

Петербургская индустрия гостеприимства из-за коронавируса на ближайшие два месяца может лишиться китайских туристов. По словам заместителя главы комитета по развитию туризма Наны Гвичия, с 27 января въезд организованных групп из Поднебесной в рамках безвизового режима приостановлен. В электронной системе, в которую заносятся данные о таких путешественниках, сведения о гостях аннулированы, как минимум до конца февраля. Подробности читайте в материале «Фонтанки».