Финские медики и почта успокоили любителей китайского онлайн-шопинга: коронавирус путешествия в посылке не переживёт

Импортные товары и посылки из Китая не опасны. Любителей покупок в китайских онлайн-магазинах 30 января успокоил Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).

"Согласно имеющейся информации, риск заражения коронавирусом товаров и продуктов питания из эпидемической зоны Китая, которые были импортированы или пришли по почте в Финляндию, отсутствует", – говорится в сообщении.

В THL добавили, что у них есть ещё много вопросов к тому, как 2019-nCoV распространился в Ухане – необходимо больше информации. Однако в настоящее время нет доказательств того, что уханьский коронавирус может передаваться через импортированные товары.

"Как правило, коронавирусы не выживают на поверхности при изменчивых температурах в течение нескольких дней", – говорят в институте здравоохранения.





Финская почта, которая совместно с THL изучила возможность попадания коронавируса в Финляндию с заказанными из Китая посылками, заявила, что 2019-nCoV остается живым на поверхности предметов лишь на протяжении нескольких часов, пишет Yle. И на практике коронавирус не переживет путешествие из Китая в Финляндию. От работников и клиентов почты не требуется никаких дополнительных мер.

Все же изделия животного происхождения рекомендуется подвергать термообработке.

По последним данным на 30 января, от уханьского коронавируса 2019-nCoV 170 заражённых погибли, у 7711 человек подтвердили факт заражения. Случаи заболевания зарегистрированы во всех провинциях Китая, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Малийзии, Сингапуре, Австралии, Камбодже, Таиланде, Непале, Шри-Ланке, США, Канаде, Франции, Германии, ОАЭ, Финляндии. Россия закрыла границу на Дальнем Востоке. Австралия, как пишет NYT, планирует выделить под карантин отдалённый остров. Государства вывозят своих туристов из Китая. Свой отдых придётся прервать и петербуржцам – один из них рассказал о непростой ситуации в курортном городе Санья.