Россиян оградили от потенциально опасных животных из Китая. Не пропустят даже рыбок и насекомых

Россельхоз вводит ограничения на ввоз всех экзотических и декоративных животных из Китая. До разрешения ситуации с коронавирусом россияне не увидят живых рыбок, земноводных, рептилий, насекомых и членистоногих из этой страны.

О новых мерах 30 января сообщается на сайте управления надзорной службы по Алтаю и Алтайскому краю. Также специалисты в спецодежде будут проверять ручную кладь и искать «подозрительную» продукцию животного происхождения. Прибывающих из Юго-Восточной Азии просят не контактировать с животными, потому что, по мнению учёных, первые заразившиеся новым вирусом посещали рынок морепродуктов и ели мясо змей. Такая практика распространена в Ухане, откуда начала распространяться болезнь.

Сейчас пункт закрыт, сообщение с ним прервано. Некоторые туристы не могут выехать и из города Санья. Как рассказал один из читателей «Фонтанки», теперь путешественников будут «экстренно» эвакуировать через Южно-Сахалинск.

Несколько часов назад российский премьер Михаил Мишустин распорядился закрыть границу РФ на Дальнем Востоке.

По последним данным, коронавирус убил в Китае 170 человек, выявлено больше 7711 случаев заражения. Накануне первого заболевшего обнаружили в Финляндии https://www.fontanka.ru/2020/01/29/158/, ВОЗ собирает срочное совещание https://www.fontanka.ru/2020/01/29/157/.



