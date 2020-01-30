Мы с «Марией» ходим парой. «Принцесса Анастасия» ждёт возвращения парома-близнеца на Балтику в 2021 году

Флот оператора парома «Принцесса Анастасия» Moby spl может пополниться вторым судном в 2021 году. Об этом сообщил 30 января в ходе пресс-конференции директор Moby spl Сергей Котенев.

По его словам, решение материнской итальянской компании ожидается до июня 2020 года. «В 2020-м поздновато ставить на линию, но мы рассчитываем, что нам согласуют возвращение второго судна на Балтику», – сказал он.

Одним из наиболее вероятных кандидатов является паром Moby Dada (ранее «Принцесса Мария»), но рассматриваются и другие варианты. Варианты маршрутов для второго судна уже разработаны.

Сама «Принцесса Анастасия» вернётся к работе после ремонта 21 марта, сказал Сергей Котенев. Одной из новинок расписания 2020 года станут заходы в Ригу на майские праздники, а также круизы в Таллин 11–13 июня.





7 ноября 2019 года паром «Принцесса Анастасия» застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В шведских СМИ появилась информация о том, что паром сел на мель, но в Moby Spl эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом.

14 ноября компания заявила о том, что возьмет недельный таймаут для ремонта, но затем еще два раза откладывала возвращение в строй. В начале декабря оператор сообщил о том, что ремонт продлится до 8 января, но затем сроки сдвинули до 21 марта.