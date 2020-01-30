Происшествия
В Домодедово сел самолёт S7. Одна из пассажирок грозится взорвать бомбу
Пассажирский лайнер авиакомпании S7, следующий из Симферополя в Москву, экстренно приземлился в Домодедово 30 января.
Самолет вместе с пассажирами буксируют на стоянку из-за возможного минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Телеграм-канал Baza утверждает, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя вместе с самолётом. Об этом на землю якобы сообщили пилоты. На борту находятся 195 человек.