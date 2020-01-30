АТОР: Китайский коронавирус принесет российскому турбизнесу убытки в сотни миллионов долларов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) выразила озабоченность от ограничений китайских властей.

«Общие максимальные потери турбизнеса, обслуживающего въездной поток из КНР, за I квартал 2020 года, таким образом, могут составить до 100 миллионов долларов США (без учета потерь объектов, задействованных в программах «серых» китайских туроператоров)», – сообщает 30 января издание «Вестник АТОР».

Туроператоры указывают, что «Китай последние несколько лет является главным поставщиком классических туристов в Россию». Российская сторона продолжает обслуживать группы китайцев «по плану». Последние путешественники из Поднебесной должны покинуть РФ в феврале.

На российских туроператоров приходится «около половины организованного турпотока из КНР» в стране, что равняется 600 тысячам человек. Сейчас китайцы аннулируют туры в РФ.





Специалисты индустрии также указывают, что от отсутствия путешественников из Китая будут страдать и другие страны, например Таиланд и Вьетнам. Эти государства могут начать выпускать специальные предложения для других рынков, чтобы восполнить нехватку туристов из Поднебесной.

Одним из последних туристов, уехавших в Китай, стал петербуржец, который рассказал «Фонтанке», что происходит на охваченном коронавирусом курортном острове Хайнань.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».