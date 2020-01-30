Камера засняла, как водитель Subaru снес пешехода на «зебре» в Пушкине и уехал, не останавливаясь

В сети появилось видео наезда на пешехода в Пушкинском районе Петербурга вечером 29 января. Водитель не стал даже проверять, что с пострадавшим.

На записи, опубликованной в группе «Дорожный инспектор», видно, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель Subaru поворачивал налево и, даже не тормозя, сбил переходившего дорогу по «зебре» мужчину. От удара пострадавшего перевернуло в воздухе. Водитель же просто поехал дальше.

Напомним, ДТП произошло около 20 часов 29 января на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине. Пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Машину и водителя нашли спустя три часа – мужчина гулял с собакой. Оказалось, что он был нетрезв, кроме того, тест показал наличие наркотика в моче.



