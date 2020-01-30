Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке

Братьев, брошенных отцом в Шереметьево, отдадут бабушке по линии матери. Об этом 30 января сообщила детский уполномоченный Анна Кузнецова.

Сегодня Кузнецова навестила мальчиков в социально-реабилитационном центре в Подмосковье, где с ними работают педагоги и психологи. Тем временем специалисты аппарата уполномоченного в Хабаровском крае побеседовали с родственниками детей.

«В итоге мы пришли к единогласному мнению, к единогласной позиции. На данный момент это передача детей бабушке», – приводит слова Кузнецовой агентство.

Также московские специалисты завершают проверки в школе, детском саду, поликлинике, социально-реабилитационном центре, где были дети.





«Подтверждение предположений о нарушениях в работе органов системы профилактики подтверждаются в полном объёме. Очень жаль...» – говорится в сообщении в официальной группе омбудсмена во «ВКонтакте».

Напомним, ранее отец, бросивший своих детей в Шереметьево, сам пришел в Следственный комитет – в Батайске Ростовской области. Он следил за шумихой в СМИ и написал Кузнецовой анонимно с просьбой не отдавать сыновей матери.