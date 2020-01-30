Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбление и клевету

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления и клевету. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбления. Также, по его мнению, необходимо усовершенствовать механизмы опровержения ложной информации. При этом не уточняется, в отношении кого будет ужесточено наказание и за какие именно оскорбления.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля текущего года. Российский лидер принял соответствующее решение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, которое состоялось 10 декабря 2019 года.



