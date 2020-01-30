МЧС: Пожар на складе в Невском районе локализован

Крупный пожар на востоке Петербурга локализован. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС около двух часов дня 30 января.

Склад на Октябрьской набережной, 102, по-прежнему горит на 200 квадратных метрах, но угрозы распространения огня больше нет. Напомним, внутри строения, по данным экстренных служб и источника «Фонтанки», находится утилизированная резина. По словам собеседника издания, у арендатора склада в этом месяце был конфликт с собственником.



