Мишустин раскритиковал правительство РФ за неоднократные переносы сроков исполнения поручений Путина. Понятно, что не своё

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января на заседании российского кабинета министров посвятил часть своего вступительного слова проблеме неоднократного переноса сроков исполнения поручений главы государства. Учитывая то обстоятельство, что нынешний состав кабинета министров работает две недели, объект его критики становится очевидным.

Стенограмма речи главы исполнительной власти страны опубликована на сайте российского Белого Дома.

«Неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся, причём неоднократно. Отсутствует онлайн-статистика, чтобы каждый руководитель, в том числе вице-премьеры, в реальном времени мог видеть, как обстоят дела по этим поручениям», – заявил Михаил Мишустин.

«Теперь персональную ответственность за результаты исполнения президентских в первую очередь и правительственных поручений будут нести курирующие соответствующую тематику вице-премьеры. Просил бы вас, уважаемые заместители, инвентаризовать всё, что у нас есть на сегодняшний день, и в недельный срок мне доложить о ситуации по исполнению этих поручений», – взбодрил подчинённых Михаил Мишустин.





«Крайне важно внимательно подойти к выполнению национальных проектов и перечню мер по реализации послания президента, который был мной подписан. Скажу сразу: сроки достаточно жёсткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания, срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне. Этого от нас ожидают люди», – добавил премьер-министр.

16 января 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Предыдущее правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января, через три часа после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию, в котором Владимир Путин назвал новые социальные задачи государства и предложил конституционно перераспределить полномочия между ветвями власти.