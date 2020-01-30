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Происшествия
30.01.2020 15:21
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Сентиментальный боевик в Петербурге. Подругу ополченца ДНР нашли с перерезанным горлом

Спецназовец ДНР приехал в Петербург строить любовь. Его подругу нашли с перерезанным горлом.

Сентиментальный боевик в Петербурге. Подругу ополченца ДНР нашли с перерезанным горлом

pixabay.com/twighlightzone

В зверском убийстве петербурженки Яны Бляховой обвиняется защитник непризнанной республики. На войну Роман Ковыня уезжал уже в статусе опасного рецидивиста, за которым должна была присматривать полиция. Но в России его не искали ни до бегства, ни после.

Дело Ковыни слушается в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. На заседании 30 января стало известно, что его поместили в психиатрическую лечебницу для экспертизы. Из СИЗО Ковыня написал покаянное письмо родителям убитой Яны Бляховой, а затем потребовал выпустить его на свободу и устроил демонстративную попытку суицида. Между этими событиями наблюдателям за процессом стало очевидно, что с доказательствами у следствия не очень.

Стажер-кассир петербургского метрополитена Яна Бляхова случайно познакомилась с мужчиной на набережной Невы в августе 2018 года. Он назвался Романом Ефимовым, по роду занятий – военный. Пара обменялась телефонами и аккаунтами в соцсетях. Со страницы «ВКонтакте» на Яну смотрело лицо в камуфляжном обрамлении.

Фото: скриншот страницы в соцсетях


Роман ставил сердечки под фотографиями Яны, звал на свидания, говорил о будущем. Пара поселилась в принадлежавшей женщине комнате коммунальной квартиры на Гороховой улице. Она уверяла, что теснота – ненадолго. Родители планировали купить Яне квартиру, деньги были накоплены, а часть уже снята со счета.

Вечером 14 сентября Бляхова не вышла на связь с отцом и матерью, уехавшими в иркутский Тулун навестить близких. Ежедневные звонки были ритуалом. Встревоженные родители собрали вещи и поехали в Петербург. 18 сентября они открыли дверь своей квартиры на Двинской улице и увидели тело дочери.

Экспертиза установила, что Яне перерезали горло кухонным ножом и размозжили голову молотком.

предоставлено родителями погибшей
предоставлено родителями погибшей

Через пару дней у хостела на Садовой улице задержали «Романа Ефимова», настоящее имя – Роман Ковыня. На следственном эксперименте он описал обстоятельства убийства, вспомнил, как умывался, вытирал нож и пил пиво, перечислил забранное из квартиры на Двинской и коммуналки на Гороховой. При избрании меры пресечения причастность не отрицал, против СИЗО не возражал.

В декабре 2018 года родителям Яны из следственного изолятора № 6 в поселке Горелово Ломоносовского района пришло письмо за подписью Ковыни.

«Я неблагодарная конченая мразь! Ведь у меня была любовь Яночки, было столько времени для любви и новой жизни – новой семьи. Но я сам все разрушил, своими руками растоптал наши общие с Яночкой мечты и отнял у вас самое дорогое – вашу доченьку!.. Я подходил к полицейским и задавал нелепые вопросы, в надежде, что меня задержат по ориентировке… но на меня не обращали особого внимания… Я раскаиваюсь! и ненавижу самого себя! Все б отдал – чтоб только Яночка была жива! мне как и вам – очень не хватает моей девочки – моей Яночки! самому себе не могу объяснить, зачем это сделал – я будто убил самого себя. Для меня очень важно знать ваше мнение – каким бы оно ни было: что вы думаете обо мне? И что я могу-должен сделать? И если можно попросить хоть одну фотографию Яны – у меня от нее ничего не осталось. Простите за наглость, я никто чтоб у вас что-то просить».

Сентиментальный боевик в Петербурге. Подругу ополченца ДНР нашли с перерезанным горлом

По словам матери погибшей Людмилы Бляховой, убийца забрал иконы, статуэтку, браслет, наличность в долларах и евро.

Ковыня на допросах рассказывал, что статуэтку сдал в «комиссионку» на Международной, а валюту менял на Невском проспекте.

«Я нашла эту «комиссионку» и похожую на нашу статуэтку, – говорит Людмила. – Но следователям, я думаю, было не до нашего дела. Записи камер наблюдения и похищенное не изъяли. Наверное, преступление казалось очень простым и раскрытым».

После ознакомления с материалами дела Ковыня отказался от признательных показаний. Прямых доказательств против него нет, свидетелей – тоже. На первом судебном заседании он потребовал свободы.

«За неимением улик прошу отпустить меня», – цитирует Ковыню мать убитой.

Судья Евгения Савина навстречу ему не пошла. Она пытается восполнить пробелы следствия судебными запросами – достать биллинги и записи камер. 30 января стало известно, что Ковыню увезли в психиатрическую больницу №6 на дополнительное обследование. В СИЗО он совершил демонстративную попытку суицида. Ущерб здоровью не нанес, но провериться у психиатров ему необходимо.

Как выяснила «Фонтанка», Роман Ковыня – опасный рецидивист. В 2017 году над ним установили административный надзор, но сотрудники полиции упустили Ковыню и в розыск объявлять не стали. После этого случились Донбасс и Яна Бляхова.

Ковыня родился в Молдавии в 1980 году. В 1992-м переехал в Якутию с родственниками, в 1998-м пошел служить в российскую армию, после демобилизации поселился в Вилюйском районе республики. С 2008-го по 2011 год Ковыне вынесли три обвинительных приговора за грабеж, разбойные нападения, кражи и угон. В заключении он оставался до конца 2016 года.

Наказание Ковыня отбывал в лечебном исправительном учреждении № 5 в Якутии. В этот тип колоний помещают лиц с открытой формой туберкулеза, наркоманией и алкоголизмом.

Во время заключения, в 2010 году, осужденный подал через администрацию ЛИУ № 5 документы на смену паспорта. Проверяя его историю, сотрудники УФМС пришли к выводу, что прежний паспорт, удостоверявший гражданство России, выдан незаконно, и признали его лицом без гражданства. Сидя в колонии, Ковыня оспорил решение, восстановил гражданство и потребовал от Минфина 100 миллионов рублей компенсации морального вреда, поскольку, по его мнению, «своими незаконными действиями УФМС Якутии причинило ему несоизмеримые страдания и лишило его смысла жизни». Суд отказал.

Искать любовь Роман Ковыня начал не позднее осени 2013 года. Отбывая срок, он разместил на странице «ВКонтакте» под своим именем однотипные сообщения. «Требуется женщина в качестве супруги», «Познакомлюсь с девушкой 28-36 лет».

Фото: скриншот страницы в соцсетях

Ковыня отбыл полный срок, но после освобождения из колонии формально остался под наблюдением. На этом настояло МВД Якутии. В феврале 2017-го Вилюйский суд Якутска удовлетворил иск ведомства об административном надзоре за осужденным в течение года, с запретом выезжать из поселка Кысыл-Сыр, выходить из дома после десяти вечера, с необходимостью отмечаться в полиции. Такого внимания он удостоился как опасный рецидивист с непогашенной судимостью.

Очевидно, оставаться в Кысыл-Сыре у Ковыни желания не было. В марте 2017-го в ветке сообщества «Армия ДНР. Советы добровольцам» он задал вопрос:

«Человек едет в ДЛНР: сможет провезти через границу аппаратуру? Квадракоптер, прибор ночного виденья, и всякую мелочевку».

Фото: скриншот страницы в соцсетях

По данным «Фонтанки», на юго-восток Украины Ковыня впервые приехал в середине 2017 года и впоследствии регулярно ездил туда-обратно. До Донецка он беспрепятственно добирался автобусами из Ростова, Новоясеневской, Краснодара, покупая билеты по своему паспорту. Следы розыска после его исчезновения из Кысыл-Сыра отсутствуют, в федеральной базе МВД он не числился.

В ДНР рецидивиста предположительно привел уроженец Челябинска Игорь Абдулвалиев с позывным «Абдулла», воевавший с начала конфликта. Новобранца приняли в республиканскую гвардию ДНР. На его странице есть фотография эмблемы отдельного штурмового батальона спецназначения – подразделения, которое входило в состав гвардии, и снимки из Донецка. На этом, к примеру, Ковыня позирует на фоне разрушенного монастыря.

Фото: скриншот страницы в социальных сетях

В ДНР Ковыня пробыл несколько месяцев. В ночь на 1 января 2018 года он, по версии местных правоохранителей, застрелил человека. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил бывший начальник штаба республиканской гвардии Игорь Турбин:

«Ковыня с виду был нормальный. Помогал за свои деньги покупать медикаменты. Исполнительный. Пользовался авторитетом у пацанов. На новый 2018 год «вальнул» мирного по пьяни и сбежал в РФ. У двоих пацанов были большие проблемы. Игореха Абдулла почти год сидел под следствием ни за что. После освобождения попал в больницу, где и умер».

«Игореха Абдулла» – это и есть тот самый Игорь Абдулвалиев из Челябинска. Его арестовали по делу Ковыни, доказательств причастности к убийству не нашли и отпустили. Абдулвалиев вернулся в Россию с пошатнувшимся здоровьем и в апреле 2019 года в возрасте 34 лет умер на операционном столе. Родственники полагают, что «Абдулла» подвергался пыткам в застенках ДНР.

После бегства с Донбасса Ковыня переехал в Петербург, поселился в хостеле, зарегистрировал на себя две компании – по торговле запчастями и ремонту квартир. Показать себя как успешный бизнесмен не успел. На набережной Невы ему повстречалась Яна.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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