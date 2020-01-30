Российский Сенат разрешил иностранным студентам работать в РФ

Совет Федерации ФС РФ 30 января единогласно одобрил закон, которым предлагается разрешить иностранным студентам-очникам работать в России без получения специальных разрешений.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, проект закона предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в Российской Федерации по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и работающими в свободное от учебы время.

Проектом устанавливается, что заключенный такими студентами трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению.

Авторы законопроекта отмечали, что, согласно официальным данным, в 2018 году число иностранных студентов-очников в российских вузах составило 210 тыс. человек. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, только 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться.

Теперь документ отправят на подпись президенту России.



