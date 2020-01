Премьер Израиля лично встретил помилованную Путиным израильтянку

Израильский премьер-министр встретился с Наамой Иссахар. Политик увезёт ее из России на собственном самолёте.

«Иссахар встретилась с Биньямином Нетаньяху после освобождения из тюрьмы в четверг утром и присоединяется к премьер-министру и его жене, чтобы вылететь обратно в Израиль», – сообщает 30 января издание The Jerusalem Post.

#BREAKING: Prime Minister Netanyahu and his wife met Naama Issachar in Moscow.



She is coming home ?? pic.twitter.com/wBypyDUUlZ