Премьер Израиля лично встретил помилованную Путиным израильтянку

Израильский премьер-министр встретился с Наамой Иссахар. Политик увезёт ее из России на собственном самолёте.

«Иссахар встретилась с Биньямином Нетаньяху после освобождения из тюрьмы в четверг утром и присоединяется к премьер-министру и его жене, чтобы вылететь обратно в Израиль», – сообщает 30 января издание The Jerusalem Post.





#BREAKING: Prime Minister Netanyahu and his wife met Naama Issachar in Moscow.



She is coming home ?? pic.twitter.com/wBypyDUUlZ — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) January 30, 2020

«Мы рады видеть вас, <...> теперь мы идем домой» – так израильский премьер поприветствовал свою гражданку.

Нетаньяху 30 января прибыл на переговоры с российским президентом, чтобы на обратном пути забрать Иссахар. Накануне Владимир Путин подписал указ о помиловании после того, как израильтянка 26 января написала ходатайство.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2019 году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке полицейские обнаружили около 9 граммов растительного наркотика. Фактически она согласилась только с фактом обнаружения запрещенного вещества в ее рюкзаке. Несмотря на объяснения девушки, Мособлсуд 19 декабря прошлого года не стал пересматривать приговор.