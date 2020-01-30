Источник: у арендатора горящего склада на востоке Петербурга был конфликт с собственником

Площадь пожара на складе в Невском районе Петербурга составляет 200 квадратных метров. Клубы чёрного дыма, вырывающиеся из здания на Октябрьской набережной, 102 видны из разных точек города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу 30 января, на место выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха. Тушением занимаются 11 пожарных машин и 56 спасателей. Информированный источник рассказал «Фонтанке», что в горящем складе находится утилизированная резина. Со слов собеседника, у арендатора и частного собственника незадолго до пожара произошёл конфликт. Якобы владелец попросил оплату раньше, чем закончился годовой срок аренды, а организация, снимающая помещение, наотрез отказалась платить.

Напомним, заявка на пульт городского МЧС поступила во втором часу дня. Возгоранию присвоен второй уровень сложности из пяти.



