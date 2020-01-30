Шнуров в стихах про коронавирус порадовался отсутствию китайцев в Эрмитаже

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По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 24 января призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».