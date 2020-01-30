Шнуров в стихах про коронавирус порадовался отсутствию китайцев в Эрмитаже
Сергей Шнуров в своем Instagram в стихотворной форме высказал мнение о бушующем в мире 2019-nCoV.
«Вспыхнул вдруг коронавирус, у людей полно идей. Путешествуйте по миру, пока нет очередей», – написал 30 января музыкант.
По его словам, из-за вируса снизилось число туристов из Китая в крупнейших музеях мира.
«В Лувре без китайцев тихо, в Эрмитаже — благодать!» – отмечает Шнуров.
Напомним, что в самой Поднебесной сейчас остаются туристы, в том числе из Петербурга.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 24 января призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.
Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».