«Оранжерею» в Петергофе спасут за семь лет. На аукционе программы «Памятник за рубль» арендатор нашёлся со второй попытки

В Петергофе восстановят объект культурного наследия «Оранжерея». Здание по программе «Памятник за рубль» арендует и приведёт в порядок АО «Московская инвестиционно-строительная компания».

Как 30 января сообщает комитет имущественных отношений Петербурга, такое решение приняли накануне по итогам торгов. Представители общества предложили 55 068,75 рубля за ежемесячную аренду, что больше первоначальной ставки в 4,4 раза. Реставрация и адаптация здания под современные условия займут не больше семи лет. Такие сроки специалисты определили по договорённости с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга.

Одноэтажный каменный дом на Собственном проспекте в Петергофе площадью 271 кв. м не впервые выставили на аукцион: в конце 2019 года обязательства взял на себя индивидуальный предприниматель Максим Павлов, но затем не стал подписывать договор. Он имел на это право как единственный участник торгов.

Здание входит в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Старом Петергофе. Этот комплекс построили в 1727 году. Пётр I подарил место своему сподвижнику по церковным делам Феофану Прокоповичу, а после смерти последнего дача стала собственностью Елизаветы. С 1980-х годов территория была заброшена.

Программа спасения памятников «за рубль» предполагает, что именно такую символическую сумму могут платить инвесторы после восстановления разрушенных объектов. «Оранжерея» станет третьим опытом – до этого на аукционах инвесторам передали «особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» и «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов».



