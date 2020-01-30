МЧС Петербурга с начала года каждый день спасает по 13 человек

Почти 400 человек спасено силами сотрудников МЧС Петербурга с начала года. Большинство из них вытащили из пожаров, число жертв которых после новогодних праздников выросло вдвое.

Предварительные итоги работы за первый месяц 2020 года 30 января подвёл начальник главного управления городского МЧС Алексей Аникин. На тушения пожаров его подчинённые выезжали 736 раз – это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также снизилось число погибших: за январь 2019 года огонь убил 17 человек, в этом году жертв 13. Половина смертей пришлась на новогодние праздники.

Своё влияние на статистику оказала в том числе аномально тёплая зима. Без зимних холодов нет необходимости в обогревателях, а электроприборы – одна из распространённых причин возгораний.





Несмотря на отсутствие льда и не подходящую для купаний температуру, петербуржцы продолжают тянуться к воде.

На реках, озёрах и каналах за январь спасли 112 человек, ни одного утонувшего нет. Всего за месяц сотрудники МЧС спасли без малого четыреста человек.



