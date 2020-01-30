Роберт Мак покидает «Зенит». Возможно, едет в Турцию

Футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе словацкого полузащитника Роберта Мака. В то же время не уточняется, куда имеено переходит игрок.

По неофициальным данным, новым местом работы Мака стал турецкий клуб «Коньяспор».

Отметим, что на его позицию в "Зените" есть звёздный конкурент – бразилец Малком, который долгое время не играл из-за сложной травмы, но теперь готов к полноценным выступлениям за сине-бело-голубых.

Роберт Мак родился 8 марта 1991 года в Братиславе, перешел в «Зенит» в июле 2016 года. Сезон-2017/18 провел на правах аренды в ПАОКе. В составе сине-бело-голубых футболист отыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, а также стал чемпионом России.



